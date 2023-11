Porto Alegre ainda apresenta pontos de bloqueio devido a cheias do Guaíba

As cheias do Guaíba seguem trazendo transtorno ao trânsito na capital gaúcha. Na manhã desta quinta-feira (23), o nível do lago está em 3m de altura. Com isso, a prefeitura de Porto Alegre anunciou a reabertura de três comportas do sistema de contenção de cheia. Apesar do nível da água estar baixando, diversas ruas apresentam pontos de bloqueios totais e parciais.