Cidades no entorno do Guaíba enfrentam transtornos com alagamentos

Além de Porto Alegre, as outras cidades no entorno do Lago Guaíba estão sendo afetadas pela elevação das águas em decorrência das chuvas que atingiram o Estado. As enchentes causaram estragos na cidade de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, onde 12 escolas precisaram ser fechadas nesta quarta-feira (22), assim como cinco unidades de saúde.

A moradora da cidade, Andressa Gigante, disse que o bairro em que vive nunca havia sido atingido, mas que dessa vez foi diferente. "O arroio transbordou, a água entrou na casa de dois vizinhos. Essa enchente foi diferente porque as pessoas nunca imaginaram que seria nesse nível. Em muitas casas, somente o telhado ficou de fora", relatou.

Cenário de guerra em Eldorado do Sul

Segundo ela, o cenário na cidade é de guerra. "É apocalíptico. A prefeitura não dá conta de recolher os entulhos. Teve gente que perdeu tudo. Quando o rio bate os 11 metros, já sabemos que os bairros em maior vulnerabilidade social vão ser atingidos, mas dessa vez a enchente não viu classe social, atingiu a cidade toda", refletiu. Na visão dela, as maiores necessidades são móveis. "São coisas mais caras, as pessoas precisam começar a vida do zero", ponderou.

As doações podem ser realizadas na prefeitura da cidade. De acordo com a Defesa Civil, a água segue baixando na cidade. São 800 pessoas abrigadas pela prefeitura, mais de 5 mil pessoas desalojadas e 20 mil atingidas. Com o transbordamento do rio Jacuí, Eldorado do Sul decretou estado de emergência nas áreas mais atingidas, como os bairros Cidade Verde, Picada, Chácara, Vila da Paz, Irga, Centro e Sans Souci.

Guaíba tem bairros alagados

De acordo com a prefeitura de Guaíba, cinco bairros foram mais atingidos: Bairro Ipe, Engenho, Centro, Alvorada e Passo Fundo. O nível da água do lago ficou em 2,70 m. Cerca de 30 famílias deixaram suas casas e apenas uma família de três pessoas está em albergue. Um alojamento para 15 pessoas está sem uso no momento. Doações podem ser feitas na prefeitura e os principais pedidos são de alimentos, produtos de limpeza, água e colchões.

Águas invadem orla da Barra do Ribeiro

a Defesa Civil Estadual informou que 25.479 pessoas 4.204 estavam em abrigos públicos. Em Barra do Ribeiro, a Defesa Civil informou que, embora a água não tenha causado prejuízo aos moradores, ainda, já avançou na Orla da cidade, na Praia da Picada. "A preocupação é com o vento sul e com a possibilidade do arroio Ribeiro transbordar, mas ainda não atingiu nenhuma casa", relatou Sabrina Falcão. Até 12h30 min desta quarta-feira (22),estavam desalojadas eestavam em abrigos públicos.