Porto de Porto Alegre suspende atividades devido à cheia do Guaíba

A Portos RS, autoridade Portuária dos Portos do Rio Grande do Sul, informou, através de nota divulgada pela assessoria de imprensa, que a unidade de Porto Alegre está com as operações temporariamente suspensas. O motivo é a elevação do nível do Lago Guaíba registrada na manhã desta quarta-feira (22) e o consequente avanço sobre o Cais.

Porto Alegre amanheceu sem chuva, mas, conforme estava previsto, por volta das 11h30min o tempo mudou. “Para a retomada das atividades, será preciso aguardar o recuo das águas e a reabertura das comportas por parte do Dmae”, diz o texto da Portos RS.

Os outros portos do Estado seguem em operação.

Como funciona a operação na capital gaúcha



O porto de Porto Alegre, mesmo possuindo características fluviais, é classificado como porto marítimo. Mantém 8km de cais acostável, dividido entre os cais Mauá, Navegantes e Marcílio Dias. Sua estrutura envolve 25 armazéns com 70 mil m², numa área total de 450 mil m².

Desde o primeiro semestre de 2005, a área de operação do porto público está concentrada no cais Navegantes. Possui capacidade de operação de até três navios de longo curso simultaneamente.

O zoneamento do porto da Capital gaúcha dispõe de áreas distintas para terminais multipropósito, de grãos, de fertilizantes e carga geral. Nos últimos cinco anos, o porto de Porto Alegre, juntamente com os terminais privados, movimentou cerca de 6 milhões de toneladas por ano em produtos como, cabos de amarração de plataforma marítima, fertilizantes, sal, grãos vegetais, transformadores elétricos e celulose.

De janeiro a outubro, o crescimento de movimentação no porto de Porto Alegre foi de 4.47%. A movimentação de fertilizantes permanece liderando, com 459.458 toneladas. As cargas de cevada atingiram 96.832 toneladas, sendo seguidas pelo sebo bovino, com 70.550 toneladas, trigo, com 53.003 toneladas, sal, com 34.701 toneladas, farelo de soja, com 1.974 toneladas, e carga geral, com 1.603 toneladas.