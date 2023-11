Com foco em saúde e educação, Instituto Ceos é lançado em Porto Alegre

Com previsão de ter 80 protocolos de pesquisa clínica até o final de 2024, o Instituto Ceos, focado em inovação nas áreas de saúde e educação, foi oficialmente lançado nesta terça-feira (21), em Porto Alegre. Desde o início do ano, o projeto piloto do instituto já realizou 27 protocolos de pesquisa no Hospital Ernesto Dornelles.

A prioridade das pesquisas realizadas pelo Ceos são testes de vacinas (depois que elas passam por um processo de testes pré-clínicos e são classificadas como seguras) e novas terapias para prevenção e combate a doenças crônicas, infecciosas e oncológicas. A intenção é que esses tratamentos possam ser oferecidos para toda a população gaúcha, incluindo o Sistema Único de Saúde (SUS) de forma mais ágil e menos burocrática. "Os voluntários terão a oportunidade, independentemente de sua classe social, de realizar tratamentos inovadores e de ponta", disse Paulo Pitrez, CEO e Diretor de Pesquisa do Instituto Ceos, médico pneumologista pediátrico e pesquisador.

Educação



Além do braço de saúde, o instituto também irá atuar na educação e o primeiro lançamento será a plataforma MeSO (Medical Second Opinion), que possibilita a conexão de um médico especialista de referência com um colega de área para discussão de casos clínicos de doenças crônicas mais complexas. Essa proposta, de acordo com o médico Pitrez, permite maior assertividade na tomada de decisão sobre o tratamento do paciente.

Na primeira fase, o projeto focará em asma grave, doenças inflamatórias intestinais crônicas e esclerose múltipla. "Um médico no interior do Ceará, por exemplo, poderá entrar na plataforma, contar o caso do seu paciente e receber recomendações de um expert na área sobre os melhores tratamento, sobre o que há de novo no mercado", contou o CEO.

Inovação

Ele ressaltou que a medicina está passando por avanços tecnológicos cada vez mais rapidamente e que as instituições de pesquisa e assistencialismo precisam acompanhar este ritmo. "Queríamos montar um ambiente de pesquisa e educação médica junto com inovação. A ideia é sair das grandes instituições e ter uma gestão ágil e ousada em termos de projetos", disse.

Para o superintendente executivo do Hospital Ernesto Dornelles, Odacir Rossato, a parceria com o Instituto Ceos tem potencial de internacionalizar a pesquisa realizada no hospital. "O Ernesto já tem sue centro de pesquisa desde 2012, mas essa parceria vem para alavancar a pesquisa do Ernesto, para torná-la reconhecida nacional e internacionalmente", refletiu. No ano que vem, o hospital, junto ao Instituto Ceos e à empresa argentina Equipo Ciencia (iTRIALS), irá experimentar protocolos de grande escala em vacinas no novo Centro de Pesquisa Clínica Ernesto Dornelles.

No terceiro segmento do instituto, a inovação, será realizada a curadoria científica da startup Oncofriends, que, através de um aplicativo, irá possibilitar uma rede de apoio e informação a mulheres que recebem o diagnóstico de câncer de mama.