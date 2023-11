Porto Alegre tem maior polo de saúde do Sul do Brasil

Entre os dados que serão apresentados no quinto capítulo do Mapa Econômico do RS, retratando a economia das regiões Metropolitana, Vale do Sinos, Litoral e Centro-Sul do Estado, e que teve, ontem, mais uma edição dos painéis sobre as oportunidades e desafios à economia local, na Fiergs, está o protagonismo de Porto Alegre e da região como um dos dois principais polos de saúde no Sul do Brasil. Estão na Capital, 34 hospitais - sete deles listados entre os 100 melhores do Brasil -, e mais de mil clínicas. Concentram-se em Porto Alegre mais de 40% dos médicos do Rio Grande do Sul, e há, na região, seis faculdades de Medicina de excelência.

"Hoje, um profissional e um hospital ou clínica daqui não perde em nada para o que o paciente encontra em São Paulo, por exemplo. Mas temos um grande desafio. À medida em que a tecnologia na Medicina avança, mais cara ela fica e mais pessoas ficam impossibilitadas de custear um plano de saúde que lhes dê acesso a esses recursos. Temos trabalhando muito para desenvolver planos 'low cost' , que possibilitem levar a qualidade da Unimed a mais pessoas", explica o presidente da Federação das Unimed-RS, Nilson May.