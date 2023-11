Prefeito de Nova Santa Rita anuncia Cartão Solidário e destina R$ 1 milhão para vítimas das enchentes no município

De acordo com informações da prefeitura de Nova Santa Rita, de 300 a 500 residências foram atingidas pela enchente dos rios dos Sinos e Caí, desde o fim de semana, no município. Diante do cenário, através de live transmitida nas redes sociais, o prefeito Rodrigo Battistella anunciou a destinação de R$ 1 milhão para as famílias que tiveram perdas devido aos últimos acontecimentos meteorológicos.

“Já encaminhamos a documentação para que seja avaliado o decreto de emergência ou calamidade pelo Governo do Estado e/ou do Governo Federal, inclusive vou tratar sobre esse tema diretamente com o vice-governador Gabriel Souza, para celeridade no processo”, afirma Battistella. Com isso, avança as tratativas com a Caixa Econômica Federal para a liberação do fundo de garantia para as pessoas atingidas. “Estamos mapeando o município, acredito que informações mais precisas deverão ser repassadas a partir da próxima segunda-feira, dia 27, de como será feito esse procedimento”, diz.

E, por fim, com o cancelamento da 12ª Festa do Melão e da Agroecologia, o prefeito anunciou a criação do Cartão Solidário. O recurso que seria investido no evento, será encaminhado para atender as famílias atingidas pelas cheias. “Vai servir para todas as pessoas que estão no CadUnico e que foram atingidas pelo evento climática. Vamos disponibilizar R$ 1 mi para as famílias”. Battistella informa que ainda nesta terça-feira será enviado para a Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei (PL) para Câmara de Vereadores, para que seja autorizado com rapidez e agilidade. “Não é uma causa de bandeira partidária, mas de toda nossa população. Temos obrigação de atender a todos(as) da melhor forma possível”.



Após a aprovação pelo Legislativo, as pessoas deverão se cadastrar, a partir da próxima semana, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Entre os requisitos já anunciados, a pessoa deverá morar em Nova Santa Rita, dentro das áreas atingidas pelas cheias e obedecer critérios de renda. “Todos os detalhes e critérios serão divulgados a partir de segunda-feira, dia 27. O valor por cartão, dependerá do número de atingidos. A pessoa poderá utilizá-lo para compra de utensílios para casa, na forma de débito”.



Famílias ainda estão fora de casa

Até a tarde desta terça-feira (21), 85 pessoas seguiam abrigadas na Escola Municipal Álvaro Almeida; no Ginásio do Biú, no bairro Morretes, são 30 pessoas e, 36, na igreja Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Berto Círio. “Mais de 120 famílias já haviam sido afetadas pelo vendaval há cerca de uma semana, no bairro Berto Círio. Passando esse evento, tivemos o início das chuvas”. Battistella pontua que essa foi a “maior enchente de Nova Santa Rita”. “Pelos nossos registros, em 2013, o Rio Caí chegou a 5,90 metros, na régua do Porto da Figueira. Nessa última, cobriu a régua dos sete metros”.