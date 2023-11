Em mais uma cheia na região, Vale do Taquari recebe ajuda do governo do Estado

O Vale do Taquari, um dos pontos mais destruídos durante a enchente de setembro, voltou a sofrer com a força das águas. De acordo com a Defesa Civil do RS, até o momento, cerca de 2.819 pessoas seguem desabrigadas na região, sendo a área mais afetada do Estado durante as novas cheias.

Depois dos volumes de chuva extremos registrados na última semana na Metade Norte gaúcha, o Rio Taquari alcançou 28,94m na manhã de domingo no Porto de Estrela, atingindo a quarta maior cota em 150 anos. No século, a cheia atual só é superada pelos 29,98 metros de 1941 e os 29,62 metros de setembro deste ano.

Com duas das três maiores enchentes do Taquari nos últimos 100 anos ocorrendo em cerca de dois meses, não deu tempo nem para munícipios como Muçum, Roca Sales e Encantado se recuperarem dos prejuízos, e as cenas daqueles dias foram revividas, com ruas e casas completamente dominadas pela água. Até mesmo roupas que sobraram das doações de setembro acaram sendo levadas pela correnteza.

Nesta segunda-feira (20), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sobrevoou a área e, em coletiva de imprensa diretamente de Encantado, comentou as medidas tomadas pelo governo.

Segundo ele, os recursos da Defesa Civil do Estado estão sendo enviados diretamente para a Defesa Civil dos municípios. “Devemos reforçar o recurso adicional que será dado, e que ainda será definido, para contratar maquinário, combustível e pagar horas extras de servidores que estarão trabalhando. Foram utilizados recursos diretamente do tesouro do Estado, R$ 18 milhões pra equalização de juros", afirma.

Além disso, Leite também destacou que parte do auxílio viria de doações que foram prestadas, em um valor de R$ 2.500,00 para as famílias - este valor foi arrecadado por meio do projeto SOS Enchentes.

O alento para a Região no momento é que o Rio Taquari já está baixando e, nos próximos dias, as cidades terão a chance de um novo recomeço.