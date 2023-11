Cheia atinge o Rio dos Sinos e famílias são removidas em São Leopoldo

Durante a madrugada desta segunda-feira (20), o nível do Rio dos Sinos em São Leopoldo teve uma elevação forte e atingiu algumas casas no loteamento São Geraldo, bairro Feitoria e na rua das Camélias, bairro Pinheiro. Entre a meia-noite e as 6h, o nível subiu cerca de 50cm. Às 9h, o nível estava em 5,61m, em medição na régua do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), instalada na rua da Praia. As informações são da prefeitura de São Leopoldo.

A Defesa Civil também monitora a situação do nível do Rio dos Sinos a montante em Taquara e Campo Bom, pois servem de parâmetro para as projeções do nível em São Leopoldo.



Até o momento sete famílias estão desabrigadas e foram acolhidas na sede do Alfa Futebol Clube e do CTG Grupo Candeeiro, no loteamento São Geraldo. Mais de 10 famílias desalojadas receberam abrigo na casa de parentes.

As ruas mais afetadas foram Barros Cassal e Alberto Ramos; e no final das ruas Pottenstein, Frederico Mayer, Carlos Bier. A prefeitura de São Leopoldo disponibilizou caçambas e retroescavadeiras para ajudar na remoção dos desabrigados. A Secretaria de Assistência Social (SAS) também está auxiliando as famílias com alimentos, materiais de higiene, colchões. Equipes da RGE estiveram nos locais para desenergizar a fiação de energia elétrica. No domingo (19), equipes da Defesa Civil estiveram nessas comunidades ribeirinhas para alertar sobre a possibilidade de elevação do rio, o que acabou se confirmando.