Cheias levam ao fechamento temporário de Unidades de Saúde do bairro Arquipélago

Em função das cheias no bairro Arquipélago, em Porto Alegre, a Defesa Civil atendeu 22 ocorrências na madrugada desta segunda-feira (20). De acordo com informações divulgadas pelo órgão nas redes sociais da prefeitura, oito famílias foram encaminhadas pelo órgão a residências de amigos/familiares. As demais pessoas resgatadas estão sendo acolhidas no Ginásio do Demhab.

As Unidades de Saúde que atendem a região tiveram de ser fechadas, e as duas escolas localizadas no bairro (EMEI Ilha da Pintada e ECEI Anjo das Flores) interromperam as aulas.

Recomendações da prefeitura aos moradores de regiões propensas a inundações:



- Coloque os móveis, eletrodomésticos e demais objetos em lugares altos e documentos e objetos de valor em um saco plástico fechado e em local protegido;



- Desligue aparelhos elétricos e eletrônicos;



- Retire o lixo e leve-o para áreas não sujeitas a enchentes e não jogue no córrego, para não obstruir a passagem de água;



- Evite o contato direto com a água contaminada da enchente, pois ela pode provocar doenças;



- Se estiver em local seguro, procure não se deslocar; não atravesse ruas alagadas, pois você pode ser arrastado pela água;



- Não deixe crianças brincando na enxurrada ou nas águas dos córregos, pois elas podem ser levadas pela correnteza ou contaminar-se, contraindo doenças graves, como hepatite e leptospirose;



- Se o nível de água estiver subindo, vá com sua família para um lugar seguro;



- Antes de tudo, salve e proteja vidas. Tente convencer as pessoas que moram em áreas de risco a irem pra local seguro.



Em caso de dúvidas e emergências, ligue para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).