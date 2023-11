Catamarã suspende operações após o fechamento das comportas do Cais Mauá

A CatSul, que opera o transporte entre Porto Alegre e Guaíba via catamarã, está suspendendo as viagens nesta segunda-feira (20). A medida foi tomada após a prefeitura acionar o sistema de fechamento das comportas dos portões de acesso ao Cais Mauá com a elevação do nível do Guaíba, que atingiu 3m nesta manhã. As informações são da assessoria de imprensa da CatSul. A retomada das operações será informada quando as condições forem novamente favoráveis. Mais cedo, um catamarã que estava saindo de operação e indo para o estaleiro bateu no muro do cais durante a manobra em função da forte correnteza no Guaíba. No momento da batida, não havia passageiros na embarcação, apenas um marinheiro e o comandante. Segundo a assessoria de imprensa da CatSul, o catamarã teve uma avaria no casco e estava sendo levado para conserto, mas a correnteza fez com que ele adernasse e ficasse em um local aguardando ser transportado até a área onde será recuperado e verificado o tamanho da avaria.