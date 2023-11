Chuva dá uma trégua no RS nesta segunda-feira, mas deve retornar a partir de terça

ma massa de ar seco toma conta do Rio Grande do Sul neste começo de semana comprevisão de temperaturas mais amenas no início do dia nesta segunda-feira (20). A temperatura poderá baixar de 10°C em pontos de maior altitude do Estado. Segundo a MetSul Meteorologia, a tendência é de um dia ensolarado com rápido aquecimento durante a tarde, com máximas ao redor de 30°C. A radiação ultravioleta poderá atingir valores altos. A MetSul chama atenção para a situação de cheia nos rios Uruguai, Jacuí, Taquari, Caí, Sinos e Guaíba após os temporais da sexta (17) e sábado (18), que voltaram a causar inundações e mortes. Na terça-feira (21), aos poucos a instabilidade retorna a partir da tarde e ganha intensidade durante a quarta (22).Em Porto Alegre, a semana começa com tempo firme e ensolarado. A temperatura oscila entre mínima de 15°C e máxima de 27°C. O nível do Guaíba segue em elevação com provável pico de cheia entre esta segunda e quarta-feira. Entre a tarde de terça e a quarta, pancadas de chuva voltam a ocorrer na Capital.RIO GRANDE DO SULÍcone: sol e nuvensMáxima: 32°CMínima: 5°CPORTO ALEGREÍcone: sol e nuvensMáxima: 27°CMínima: 15°C