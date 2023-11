Após mortes, Gramado suspende aulas em decorrência de chuvas

A prefeitura de Gramado anunciou um comunicado em que suspende as aulas no município nesta segunda-feira (20). A decisão da Secretaria da Educação vale para toda a rede municipal da cidade e ocorre devido aos estragos causados pelo temporal que atingiu o Rio Grande do Sul no fim de semana. No sábado, duas mulheres foram encontradas mortas soterradas após deslizamento devido aos efeitos climáticos adversos. As mulheres que morreram soterradas em Gramado eram mãe e filha. Elas foram identificadas como Lidowina Lehnen, 86 anos, e Elisabeta Maria Benisch Ponath, 51. O município está em estado de emergência por causa das chuvas na região. Outra casa foi soterrada na tarde do sabádo, sem registro de mortes.A secretaria salientou que realizará trabalhos de averiguação das estruturas escolares. Também orientou os alunos e familiares de escolas particulares e estaduais que busquem contato direto com suas respectivas instituições para mais informações.