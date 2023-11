Rio Grande do Sul pode sofrer 'apagão' de professores

Estudo do Observatório Sesi da Educação, finalizado em outubro, aponta que, até 2040, haverá um déficit de 10 mil professores no Rio Grande do Sul. Na busca por soluções para o desafio que a escassez destes profissionais representam ao futuro do Estado, o Pacto pela Educação realizou um evento na manhã desta sexta-feira (17) para debater o tema na sede do Instituto SESI de Formação de Professores, em Porto Alegre.

• LEIA MAIS: Queda na procura pela carreira pode levar a um apagão professores no Rio Grande do Sul

Nesse sentido, a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS (Sict), Simone Stülp, apresentou o Programa Professor do Amanhã. Por meio do projeto, serão concedidas 1 mil bolsas para formação de docentes em cursos de licenciatura. O programa, coordenado pelo Gabinete de Projetos Especiais (GPE) – que tem à sua frente o vice-governador Gabriel Souza – é executado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict).

“A iniciativa oferecerá R$ 800 mensais aos alunos e R$ 800 para a instituição comunitária de ensino superior como forma de custeio da vaga. A previsão é de que o programa receba R$ 76,8 milhões em investimentos em quatro anos”, destacou a titular da pasta.

Para a secretária da Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, se o modelo de formação continuada não for mudado, a sociedade seguirá repetindo os mesmos erros: “A gente quer estimular que o professor construa um projeto de vida profissional ao longo ao longo do exercício do magistério. Mas esse caminho tem que estar atrelado ao que ele faz na sala de aula e ao seu desempenho. O segundo desafio, na sua avaliação, é estimular as universidades a desenvolverem pesquisa sobre este assunto”.

O superintendente do Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), Juliano Colombo, defendeu que a discussão seja mais focada. “Em relação à problemática da educação, se a gente atirar para tudo quanto é lado, não vamos acertar nada. Talvez a espinha dorsal desse problema seja a questão dos professores, este deve ser o nosso alvo. Este é o nosso tema convergente”, resumiu Colombo.

Outros dados importantes do estudo

- As projeções apontam que o RS terá um quadro de 83.783 docentes em atividade em 2040, mas a demanda de alunos exigirá que esse contingente seja de 94.137 professores – o que configura um déficit de 10.354 profissionais nas redes pública e privada.

- Entre as principais causas deste declive está o desinteresse pela carreira docente. No período entre 2010 e 2021, observa-se uma queda no número de ingressantes, matrículas e concluintes na ordem de 59,91%, 48,37% e 59,25%, respectivamente. Diante disso, a oferta, especialmente nas instituições de Ensino Superior privadas, apresentaram uma redução de 48,38% dos cursos nas áreas de licenciatura neste período.

- O encolhimento no quadro de professores no Estado também passa pela remuneração. De acordo com os dados de 2021 da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ele ganha em média R$ 4.024,00 no RS.



- A taxa de evasão dos cursos de licenciatura e o envelhecimento dos profissionais da categoria – em 2022, aproximadamente 58,86% dos professores tinham 40 anos ou mais, sendo que o percentual dos profissionais na faixa etária é de 8,39% – engrossam a lista dos indicadores negativos.