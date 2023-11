Novembro roxo: Dia da prematuridade reforça importância do pré-natal

O mês de novembro reforça os cuidados com a saúde dos bebês prematuros. O chamado Novembro Roxo traz uma série de ações para reforçar a importância do pré-natal como forma de reduzir as chances de prematuridade. A cada 10 bebês nascidos, um é prematuro, com uma morte a cada 40 segundos. Os dados fazem parte do documento Born too soon: decade of action on preterm birth, elaborado por especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS)/Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Unicef e de outras instituições mundiais.



Para sensibilizar a sociedade sobre o tema, o 17 de novembro é considerado o Dia da Prematuridade. São considerados prematuros os bebês que nascem antes das 37 semanas de gestação, o que eleva o risco de complicações e de morte das crianças. Dentro da prematuridade, existem diferentes graus: são considerados prematuros tardios aqueles nascidos entre 36 e 37 semanas; pré-termo moderados das 31 até as 36 e pré-termo extremos entre 24 e 30 semanas.

“O nascimento de bebês prematuros extremos demanda um tempo de internação mais prolongado em UTIs”, destaca Maurício Bortolini, pediatra e neonatologista responsável técnico pela UTI neonatal do Hospital de Clínicas Ijuí. Os bebês prematuros necessitam de internação porque muitos ainda estão com os sistemas em desenvolvimento e os órgãos não estão prontos para funcionar fora do útero, o que compromete sobretudo o sistema respiratório. Outro problema é que os risco de infecção em prematuros é maior do que nas crianças que nascem no período completo da gestação. Além disso, os prematuros podem ter alterações neurológicas, neuromotoras, na linguagem e auditivas ao longo dos anos.



Conforme o neonatologista, embora não seja possível apontar um fator simples, na maioria dos casos o nascimento prematuro é ocasionado por causas maternas como doenças hipertensivas, infecção materna ou na área do útero e malformações uterinas são algumas delas. Bortolini explica que em algumas situações o acompanhamento pré-natal poderia evitar o nascimento prematuro ao identificar problemas nas gestações, em especial as de alto risco, e adiar a data do parto, o que dá mais tempo para a formação do bebê. Segundo o especialista, os dados do DataSus mostram que há um aumento no número de bebês que nascem antes do tempo, que estão na faixa de 11% a 12% do total de partos.



Dentro das ações do Dia da Prematuridade, o Hospital de Clínicas Ijuí sedia nesta sexta-feira (17, o IV Simpósio de Neonatologia. O evento vai abordar assuntos relacionados à saúde dos prematuros e palestra sobre os direitos e deveres das puérperas que têm filhos na UTI neonatal, além do depoimento de famílias que passaram pela situação.



No sábado (18), o HCI participa da III Jornada da Prematuridade e I Caminhada da Prematuridade em parceria com a Unijuí. A jornada terá participação de médicos do corpo clínico da instituição, que abordarão temas como cuidados durante a internação e o acompanhamento dos prematuros após a alta hospitalar.