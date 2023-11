Instituto do Câncer Infantil anuncia nova sede no RS

O jantar beneficente anual do Instituto do Câncer Infantil (ICI), na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, foi palco de um anúncio muito esperado pelo projeto: a construção de sua nova sede. A informação foi divulgada pelo superintendente do ICI, Algemir Brunetto, para os 700 convidados, um recorde de público no evento.

Em primeira mão, o superintendente anunciou o início, ainda este ano, da construção de um novo prédio, ao lado da atual sede do ICI, na rua São Manoel, 850, no bairro Rio Branco. “O prédio se chamará Centro de Assistência e Pesquisa em Oncologia Pediátrica Celso Rigo, como agradecimento por sua generosa contribuição na aquisição do terreno”, revelou Brunetto. A partir da noite desta terça (14), quando ocorreu a festa, foi lançada a campanha de captação de recursos para a construção.



O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, participou do jantar. Segundo ele, sua presença reforça a parceria com o ICI e tem o objetivo de “estimular que outras pessoas abracem a causa”.



A atração musical ficou por conta do show de Thiaguinho, que concorre ao Grammy Latino nesta quinta-feira, na Espanha. No sábado, ele estará de volta a Porto Alegre para seu concerto Tardezinha, no estádio Beira-Rio.



“Quando surgiu a oportunidade de participar deste evento, me tocou bastante, principalmente por envolver crianças. Sempre procuro me enquadrar em ações neste sentido. É algo que mexe muito comigo, pois já tive este problema na família”, ressaltou, durante entrevista ao Jornal do Comércio antes da apresentação.