84% dos brasileiros possuem acesso à internet, aponta pesquisa

Nesta quinta-feira (16), o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) divulgou os resultados da pesquisa TIC Domicílios 2023, elaborada em conjunto com o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Os dados revelam que 84% da população brasileira com 10 anos ou mais, equivalente a 156 milhões de pessoas, esteve conectada à internet em 2023.

Esse percentual representa um aumento de 3% em relação ao ano anterior, quando 81% da população acessou a rede mundial de computadores. Na região Sul, o índice sobe para 88%, destacando um cenário de crescente conectividade.

De acordo com a TIC Domicílios, o perfil preponderante entre os usuários de internet corresponde a indivíduos do sexo feminino, autodeclarados brancos, com idade entre 16 e 24 anos, e que possuem ensino superior completo, situando-se predominantemente nas classes A ou B. Por outro lado, a maioria dos desconectados é composta por homens, autodeclarados pretos ou pardos, com nível de instrução limitado ao ensino fundamental, e pertencentes às classes sociais mais baixas.

Na classe A, 97% utilizam internet, número bem superior ao encontrado na DE, com 69%. Essas discrepâncias demográficas destacam disparidades significativas no acesso à internet. Para o gerente do Cetic.br, Alexandre Barbosa, esses números resultam na exclusão de uma parcela da população.

“Apesar do recuo, o número de brasileiros desconectados ainda é preocupante, na medida em que muitas atividades e serviços são disponibilizados exclusiva ou preferencialmente no ambiente online. Não ter acesso à Internet pode significar estar excluído de inúmeras oportunidades e é perceptível que esse acesso ainda é desigual, restringindo o desenvolvimento de habilidades digitais e a fruição plena dos benefícios que a Internet tem a oferecer para algumas parcelas da população”, afirma Barbosa.

Entre as regiões, o Sul lidera com 88% da população conectada, seguido por Sudeste (87%), Centro-Oeste (75%), Nordeste (79%) e Norte (78%). As áreas urbanas, em média, apresentam maior acesso à rede, com 85% das pessoas, enquanto o território rural conta com 78%.

A pesquisa também revela que 58% dos usuários acessaram a internet exclusivamente pelo celular, apontando uma leve queda em relação a 2022, quando o índice era de 62%. Além disso, entre os usuários de internet, 65% ouviram música, 64% assistiram a vídeos e 29% consumiram podcasts.

O levantamento, que teve como objetivo medir posse, uso, acesso e hábitos da população brasileira em relação à internet, contou com uma amostra de 21.271 pessoas e 23.957 domicílios. As entrevistas, realizadas de forma presencial, ocorreram entre março e julho deste ano. Os dados na íntegra podem ser acessados aqui