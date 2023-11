Com foco em saldões, Feira do Livro de Porto Alegre tem movimento intenso no último dia

O último dia da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre teve movimento intenso na Praça da Alfândega, no centro da cidade. Nem a chuva espantou os leitores, que nesta quarta-feira (15), feriado em comemoração à Proclamação da República, buscavam saldões e as clássicas ofertas do final da feira. Os números finais serão divulgados em coletiva nesta quinta-feira (16), mas o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur, espera que as vendas alcancem o resultado do ano passado, quando a feira vendeu 40% a mais que em 2019, último ano do evento antes da pandemia.



“A feira foi um sucesso durante os 20 dias. E nesse último dia é sempre uma expectativa porque tem os saldos e promoções de última hora”, ponderou. Até o último domingo, quando foi feita a contabilização, mais de 178 mil livros foram vendidos pelos 75 expositores.



“Choveu em praticamente 35% dos dias, isso tira público, mas nossas atividades estavam todas lotadas mesmo com chuva”, refletiu Ledur. “O sentimento é de dever cumprido. Para o ano que vem esperamos que seja ainda melhor e maior por se tratar de uma data comemorativa”, disse, apontando para os 70 anos de feira.

Horário estendido agrada livreiros



A Feira do Livro de Porto Alegre, além de ter mais dias, teve horário estendido nesta edição, das 10h às 20h (nas anteriores, os estandes abriam 12h) e isso agradou os livreiros que expõem no evento. A livreira Denise Filippini, da banca Erico Verissimo, afirmou que a chuva afastou um pouco os clientes, mas que, ainda assim, não há do que reclamar.



“A feira está muito boa. O novo horário fez toda a diferença, mesmo com os dias de chuva. O retorno foi significativo”, explicou. Ela disse que este ano os leitores buscaram muitos exemplares sobre a história do Rio Grande do Sul. “Foi ótimo, a gente espera o ano todo por esse momento. É quando temos contato com o cliente, porque muitos fazem o rancho do ano aqui”, disse.



Para o livreiro da banca Entrelinhas, Guima Beineke, os primeiros e os últimos dias foram bons. “A feira é sempre algo bom, mesmo nos dias ruins, é bom”, afirmou. Segundo ele, em relação à feira anterior, as vendas foram estáveis e a redução de expositores tem um lado bom e outro ruim. “O consumidor está mais pobre, mas menos bancas significa menos concorrentes, gera um equilíbrio”, ponderou.



Na estatística dia a dia, ele disse que as vendas pioraram, mas com o aumento nos dias de feira (foram quatro a mais), os números ficaram balanceados. Os dados divulgados pela organização corroboram a afirmação. Até domingo passado, o número de livros vendidos por dia caiu 6% em relação ao ano passado. A média diária de livros vendidos até a mesma data foi de 2.442 unidades.



Frequentador assíduo da Feira do Livro, o ex-governador Olívio Dutra estava presente no último dia e só não foi em quatro dias durante o evento. “Em todos comprei algum livro. É um espaço muito instigante e aconchegante, desperta novos leitores e faz com que possamos conhecer novos autores”, afirmou. Nessa passagem, ele comprou um livro sobre a história das Cruzadas. “Quero conhecer a fundo a história, não é possível que o mundo seja sempre um mundo de violência”, refletiu.



O interesse pelo Oriente Médio, inclusive, cresceu com a guerra entre Israel e Hamas e foi notado pelos feirantes, que receberam pedidos de livros específicos daquela região. Esse é o caso de Eduardo Soares, que estava em busca do título Questão da Palestina. “Edward Said é provavelmente o escritor palestino mais conhecido no ocidente e uma das pessoas vivas que mais conhece sobre o conflito. É um tema que está em debate e queria me informar sobre isso”, afirmou, ressaltando que comprou seis obras no saldão por apenas R$ 20. “Sempre venho no último dia para aproveitar. Acho bonito como a cidade se mobiliza pela Feira. Estava lotada de pessoas de todos os tipos e todas idades que prestigiam a cultura”, contextualizou.