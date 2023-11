Luiz Coronel participa do encerramento da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre

Nesta terça-feira (14), às 18h, o Recital-Show Jorge Luis Borges ganha o palco do Espaço Petrobras Carlos Urbim, na Feira do Livro de Porto Alegre. O texto do espetáculo baseia-se no livro Dicionário Jorge Luis Borges, enquanto a parte musical traz milongas e tangos dentre os temas preferidos de Borges. Sobem ao palco Luiz Coronel, Deborah Finocchiaro, Fera Carvalho Leite e os músicos Sérgio Rojas (vocal e violão), Alexandre Olly (bateria) e Miguel Tejera (baixo).

Há mais de 10 anos, o grupo liderado por Coronel apresenta-se anualmente na Feira do Livro de Porto Alegre. Em outros anos, já foram realizados espetáculos com temas como as obras de Mario Quintana, Clarice Lispector, Virginia Woolf e os 250 anos de Porto Alegre.

Na quarta-feira (15), às 11h, no mesmo espaço, haverá o Concerto Comunitário de encerramento da Feira do Livro, como já é tradicional no último dia de feira em sucessivos anos. O concerto é dedicado a Luiz Coronel, que há 30 anos redige os roteiros das mais de 200 edições realizadas em teatros, templos e parques.