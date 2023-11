Temporal provoca uma morte em Giruá, no Noroeste do Rio Grande do Sul

O temporal que atingiu a cidade de Giruá na noite desta quarta-feira (15) provocou a morte de uma pessoa e deixou outras feridas. A jovem Isabele Soardi, de 26 anos, estava no ginásio Splendor Sports, que teve o telhado arrancado pelos fortes ventos. Duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhas ao hospital. Várias residências da cidade, localizada no Noroeste do Estado, ficaram destelhadas. Postes e árvores foram derrubados e a cidade enfrenta falta de luz. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para ajudar nos trabalhos.