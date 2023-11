Defesa Civil alerta para ocorrência de tempestade em Porto Alegre nesta quinta-feira

O tempo seguirá instável no Rio Grande do Sul nos próximos dias. Além disso, a Defesa Civil de Porto Alegre alerta para possibilidade de tempestade na Capital nesta quinta-feira (16). As condições meteorológicas estarão favoráveis para a ocorrência de chuva moderada e por vezes forte, com trovoadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), existe a possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento entre 50 Km/h e 90 Km/h, em áreas isoladas da Metade Norte, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre e Missões.

A Defesa Civil da Capital emitiu um alerta preventivo diante da possibilidade de tempestade com chuva intensa, com volumes superiores a 50 milímetros por dia e queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento de 60 km/h. O evento meteorológico está previsto para ocorrer no início da noite de hoje. A Comissão Permanente de Atuação em Emergência, composta por diversos órgãos municipais e estaduais, acompanha as atualizações da previsão do tempo e mantém equipes prontas para prestar assistência à população.

A quarta-feira, feriado da Proclamação da República, começou nublada. Porém, a chuva chegou com força no começo da tarde na Capital e em cidades da Região Metropolitana. Mesmo com a instabilidade, não foram registrados pontos de alagamento pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). A temperatura mínima no Estado foi registrada em São José dos Ausentes com 14,2 graus. Em Porto Alegre, os termômetros marcaram a mínima de 20,3 graus.

Na Região do Vale do Sinos, a chuva forte de ontem causou transtornos nas cidades de Novo Hamburgo e Estância Velha. No Centro de Novo Hamburgo, um arroio próximo ao supermercado Carrefour inundou as avenidas Nicolau Becker e Nações Unidas. Em Estância Velha, foram verificados alagamentos nas avenidas Brasil, Sete de Setembro e Presidente Vargas e na rua Eça de Queiroz. A cidade registrou também queda de granizo.

Segundo a MetSul Meteorologia, a manhã de quarta-feira foi marcada pelo registro de queda de granizo em outras cidades do interior do Estado. O fenômeno foi observado em municípios como Alegrete, Pontão, Soledade e Bento Gonçalves. Em Alegrete, as pedras de granizo chegaram a ter um tamanho grande em alguns pontos do interior do município.

A MetSul, portanto, adverte para condições favoráveis a novos temporais isolados nos estados do Sul do Brasil nas próximas horas com possibilidade de rajadas de vento forte e, principalmente, queda de granizo.

A orientação Defesa Civil é que as pessoas evitem transitar na rua durante o período do alerta, abriguem-se em local seguro, mantenham-se afastada de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias. Também deve ser evitado a entrada em alagamentos e observar alterações nas encostas e evitar o uso aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica. Em caso de dúvidas e emergências, as pessoas devem ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros Militar (193).