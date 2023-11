Estação de Tratamento de Esgoto de Osório pode ter operação autorizada após três anos suspensa

Uma reunião marcada para esta segunda-feira (13) entre a Corsan, prefeitura de Santo Antônio da Patrulha, autoridade ambiental do Estado e Promotoria de Justiça do RS poderá autorizar o reinício da operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Osório.

A ETE da Corsan tinha sido impedida de operar em 2020 Uma decisão judicial determinou a suspensão da operação da ETE , após um evento de floração de algas na Lagoa dos Barros, fenômeno ambiental que foi relacionado, na época, ao lançamento dos efluentes tratados na Lagoa.até que a Corsan realizasse melhorias, atendendo às orientações da Fepam.

Hoje, a companhia afirma que a unidade operacional do sistema de esgotamento sanitário está completamente equipada para remover as cargas poluentes do esgoto coletado no município e devolver ao ambiente o efluente tratado, em conformidade com os padrões exigidos pela legislação ambiental. Foi o que atestou a vistoria técnica da Fepam, órgão fiscalizador do meio ambiente no Estado e responsável por emitir esse tipo de licença de operação.

A Estação recebeu investimento de R$ 20 milhões da Corsan para modernização de todo o sistema de coleta e tratamento de efluentes e, agora, conta com filtros de polimento e bloco hidráulico para tratamento terciário, dentre outros equipamentos de ponta.

De acordo com a presidente da empresa, Samanta Takimi, pesquisas feitas por cientistas da Ufrgs apontam que, enquanto a ETE não funcionar, o dano ambiental será certo. "Então, precisamos colocar em operação uma estrutura que está pronta para isso, licenciada pela Fepam e respaldada pela comunidade científica gaúcha", afirmou.