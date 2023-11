Corsan assume o serviço de abastecimento de Nova Hartz e promete R$ 6 mi em obras

A Corsan, através da Aegea, está assumindo o serviço de abastecimento de Nova Hartz, no Vale dos Sinos, e vai iniciar, na terça-feira (14), as obras para implantar redes de água na zona urbana do município. Com investimento inicial de R$ 5,7 milhões, serão construídos 37 quilômetros de redes de distribuição para atender 8 mil famílias. A previsão de conclusão da primeira etapa é de 12 meses a partir do início das intervenções.

Para atender à demanda, a adutora de água tratada recebeu uma extensão de 10 km para interligar o sistema integrado junto à Estação de Tratamento de Parobé, que foi ampliada até Nova Hartz. As obras serão executadas por trechos pré-definidos em parceria com a prefeitura.

Técnicos socioambientais farão visitas às residências, antecedendo o cronograma dos serviços. Uma equipe começará o trabalho nesta segunda-feira (13), na rua Riachuelo, explicando particularidades da obra e as medidas de segurança durante a execução para os moradores da localidade.

Atualmente, o serviço de abastecimento público municipal é fornecido pela Autarquia Águas da Nascente. O sistema da Corsan vai garantir distribuição de água tratada de qualidade e constância no fornecimento, a fim de melhorar o serviço na cidade do Vale do Sinos aos consumidores dos bairros e localidades.