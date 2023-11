Provas da segunda fase do ENEM acontecem neste domingo

Neste domingo (12), milhões de estudantes de todo o Brasil iniciaram a segunda fase do Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos resolveram questões das provas de matemática e ciências da natureza (biologia, física e química).O tempo para concluir o exame nacional, que possui 90 questões, 45 para cada área, é de 5 horas, iniciando às 13h30 e com encerramento às 18h30.

Os portões abriram ao meio-dia e fecharam a uma da tarde. Para realizar a prova, os estudantes precisaram levar um cartão de confirmação e um documento de identidade original com foto, como carteira de motorista, passaporte e carteira de trabalho. Também foi permitido levar água e lanche.

Em Porto Alegre, o segundo dia de prova contou com um esquema de transporte público especial, igual ao do primeiro dia do exame, com ativação e ampliação de linhas. Porto Alegre tem 23.875 inscritos - cerca de 15% do total de candidatos do Rio Grande do Sul (com 159 mil inscrições).

Em outras cidades do Rio Grande do Sul, uma das preocupações também era com a possibilidade de falta de luz em algum dos locais de prova, tendo em vista os fortes temporais que acometeram o Estado nos últimos dias. No entanto, de acordo com a CEEE Equatorial, "todos os pontos de realização do ENEM estão com fornecimento de energia regular." Ao total, foram mais de 3,9 milhões de inscritos no exame e, no primeiro dia, cerca de 2,8 milhões compareceram aos locais de prova.