Primeiro dia de Enem registra forte movimento no maior local de prova em Porto Alegre

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre neste domingo (5) em todo o País. No Rio Grande do Sul, foram mais de 159 mil inscritos para a prova, que tem início às 13h30min e encerramento às 19h.

O trânsito se intensificou ao longo da manhã nos arredores da Pucrs, na avenida Ipiranga. A universidade é um dos maiores pontos de prova na capital gaúcha. Agentes da EPTC auxiliam no fluxo de trânsito e no desembarque dos estudantes no local, que se aglomeram em frente ao portão.

A primeira etapa conta com um total de 180 questões, sendo 45 de cada área do conhecimento. Hoje, a prova conta com questões de Linguagens, Ciências Humanas e redação. Já a segunda etapa, que ocorre no próximo domingo (12), contempla as áreas de Ciências da Natureza e Matemática.

A divulgação do gabarito está marcada para o dia 24 de novembro, enquanto os resultados da prova são divulgados dia 16 de janeiro. Foram mais de 3,9 milhões de inscritos na prova em todo o País.