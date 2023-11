Tempo fecha em Porto Alegre: fim de semana deve ser de temporais

O tempo fechou em Porto Alegre entre o fim manhã e o início da tarde deste sábado (11), com ocorrência de pancadas fortes de chuva por volta das 13h. Segundo a MetSul Meteorologia, há risco de temporais em toda a região Sul do País durante a próxima semana, começando pelo Rio Grande do Sul neste fim de semana.

Ainda conforme a MetSul, os temporais são isolados e devem provocar chuva intensa, com elevados volumes em curtos intervalos. Os modelos meteorológicos da empresa preveem chuvas de 7.1mm neste sábado e de 6.4mm no domingo (12). Na segunda-feira (13), o volume de chuva aumenta, chegando a 30.2mm e pode dobrar na terça (14), com 65.4mm. Para o feriado de Proclamação da República, no dia 15 de novembro, a chuva deve diminuir para 10.9mm.

No decorrer da semana, a instabilidade diminui no estado gaúcho e avança para Santa Catarina e para o Paraná. O Norte gaúcho ainda tem possibilidade de ser atingido pelos fortes temporais ao longo da semana.

De acordo com a empresa, a instabilidade presente no Sul do Brasil é atribuída à influência de uma atmosfera com temperaturas elevadas, variando de quentes a muito quentes, o que aumenta a probabilidade de ocorrência de tempestades localmente intensas a severas, com possibilidade de danos.