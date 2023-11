Gramado institui tarifa zero nos ônibus nos finais de semana em novembro e dezembro

O primeiro final de semana de Tarifa Zero em novembro contou com grande participação da população, somando 1.980 usuários no sábado (4) e 1.462 no domingo (5). A iniciativa da Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, isenta a taxa do transporte coletivo nos finais de semana durante os meses de novembro e dezembro.

A iniciativa visa melhorar a mobilidade urbana no período de alta temporada, além de beneficiar os usuários dos ônibus. Moradores e turistas podem utilizar o transporte público gratuitamente para se deslocar pelo município.