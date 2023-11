Incêndio atinge fábrica da Cacau Show no Espírito Santo

Um incêndio de grandes proporções atingiu a fábrica de chocolates Cacau Show em Linhares (ES), na manhã desta terça-feira (7). Até o momento, não há registro de vítimas. O Corpo de Bombeiros em Linhares informou que o fogo começou de madrugada, por volta das 4h40min. Ainda não se tem informações sobre o que teria provocado o incêndio.

O prefeito da cidade, Bruno Marianelli, se manifestou sobre o ocorrido em nota divulgada no Instagram da prefeitura. “Lamentamos muito esse triste incidente. O município se solidariza com o Ale Costa, presidente da Cacau Show, seus colaboradores e todos aqueles que foram impactados pelo incêndio que, lamentavelmente, atingiu a empresa. A Cacau Show é uma empresa que muito contribui com o desenvolvimento do município e que agora vive este momento difícil."

Ele determinou o envio de carros pipa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) para contribuir com o trabalho dos bombeiros.