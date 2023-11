99 lança modalidade para motoristas e passageiros negociarem valor da corrida

A partir desta terça-feira (7), começa a funcionar em Porto Alegre um novo serviço da 99, o 99 Negocia. Através dele, os motoristas parceiros e passageiros poderão negociar o valor das corridas. A modalidade é uma nova opção que os usuários do aplicativo de transporte terão ao pedir um carro e já está em operação em outras capitais, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Curitiba e Manaus.



Ao solicitar a corrida e escolher o Negocia, o passageiro terá um preço sugerido pela plataforma. Ele poderá fazer a oferta com esse valor ou jogar o preço para cima ou para baixo. Quando recebe a chamada, o motorista pode aceitar, rejeitar ou fazer uma contraoferta. “É uma forma de fazer o motorista e passageiro entrarem em acordo com preços que consideram justos para os dois lados”, explica Leonardo Japur, diretor de estratégia e novas categorias da 99.

A negociação será feita toda pelo app, em poucos segundos, garante o executivo. A novidade faz parte do esforço constante da empresa em procurar atender as necessidades de passageiros e motoristas. “Usuários que pedem um carro sem tanta urgência têm no serviço uma alternativa para barganhar e conseguir o preço mais baixo. E às vezes o passageiro está com o tempo apertado, então joga o preço para cima e a chance de ser atendido rapidamente é maior”, exemplifica.

Japur diz que o mesmo vale para o motorista: se está num dia bom, não vai querer fazer corridas com valores mais baixos, só mais altos. Outra vantagem é que a taxa da corrida no Negocia é mais baixa que a do Pop. “O passageiro está pagando menos e o motorista ganhando mais, é um ‘ganha-ganha’”, afirma.

O Negocia vem para complementar a oferta para passageiros e motoristas e se aplica pensando nos carros que estão disponíveis, que são os mesmos carros que dirigem com o Pop, a frota mais comum. A plataforma conta com 40 milhões de passageiros e 1 milhão de motoristas, o que aumenta as chances de conseguir o passageiro certo e o motorista certo.

O diretor ressalta que a 99 consegue oferecer em escala o modelo de negociação sem abrir mão de todas as vantagens que já tem de segurança e meios de pagamento alternativo, A empresa investe continuamente em ferramentas de alta tecnologia com sistemas como checagem e validação de cadastros, reconhecimento facial de todos os motoristas, compartilhamento de rotas, botão de emergência, acompanhamento de corridas em tempo real e uma central de atendimento 24 horas capacitada para prestar todo tipo de suporte.