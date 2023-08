Para agilizar corridas, 99 cria selo de verificação com foto do passageiro

A 99 anunciou na manhã desta quarta-feira (9) um selo de verificação no aplicativo com o objetivo de aumentar a segurança e a agilidade no atendimento das corridas. A partir da próxima quinta-feira (17), serão implementados dois tipos: o selo essencial e o premium, este último contendo a foto do rosto do usuário.

Atualmente, 100% dos passageiros têm o CPF e cartão de crédito já verificados antes de embarcar. Para obter o selo essencial, o usuário deve inserir o nome no cadastro igual ao que consta no CPF, que será checado em fontes externas. No premium, deverá incluir uma foto, que será verificada por Inteligência Artificial (IA).

“Faz muita diferença tanto para o passageiro quanto para o motorista. Demora 15 segundos para completar o cadastro no app. O passageiro passa a receber o carro mais rapidamente e o motorista a se sentir mais seguro na viagem. Quanto mais informação essencial tiver na tela, a tomada de decisão do motorista será mais rápida, e isso reverte para o passageiro ser atendido de forma mais ágil”, assegura o diretor de Produto e Experiência da 99, Leandro Abecassis.

Pessoas que utilizam o nome social poderão solicitar no app o selo. O pedido será analisado pela equipe da 99 e o perfil será atualizado. Durante a fase de testes, a IA analisou imagens de objetos e desenhos animados para impedir que esse tipo de foto seja incluído na plataforma. Não haverá nenhuma punição a quem não incluir a foto no perfil, mas o tempo de resposta para ser atendido ao pedir uma corrida poderá ser maior.



A partir do momento em que o motorista aceitar a corrida, ele não verá a foto do passageiro antes do embarque. “Isso mitiga qualquer preconceito ou escolha de perfil específico de passageiro”, salienta Leandro. A foto só aparece para o motorista no momento do “cheguei no embarque”. Assim que inicia a viagem, a foto não é mais mostrada nem pode ser acessada.

Segundo a 99, os motoristas se sentem mais seguros quando possuem mais informações sobre os passageiros, o que reforça a importância de os usuários se conscientizarem sobre a necessidade de abastecerem os respectivos perfis com mais dados. As informações no perfil são confidenciais e usadas apenas na corrida, bem como o endereço onde o passageiro foi deixado.

No dia 24, entra em vigor outra novidade, essa voltada aos passageiros, que poderão conferir a nota que recebem dos motoristas. “A partir de pesquisas com o marketing vimos que as pessoas têm um desejo de se sentirem prestigiadas. Ter um perfil premium é algo que elas ambicionam”, afirma.

A empresa vem desenvolvendo diversas ferramentas de segurança como compartilhamento de corridas, botão de segurança para o passageiro e motorista e mapeamento de áreas de risco. O investimento previsto em iniciativas de segurança neste ano é de R$ 40 milhões. No primeiro semestre, houve uma queda de mais de 34% no número de incidentes onde o motorista ou o passageiro seriam as vítimas.

A 99 tem atualmente mais de 40 milhões de usuários no País e 1 milhão de motoristas parceiros entre motociclistas e condutores de carros. Primeiro unicórnio brasileiro a atingir US$ 1 bilhão, está presente em três mil municípios no País e desde 2018 pertence a um grupo global com atuação em mais de 10 países.