Hospital Moinhos de Vento lança campanha de doação de presentes de Natal

“Um laptop de brinquedo, brincos e lápis de cor”, escreveu Lara, de seis anos, ao lado de um desenho de uma borboleta roxa, uma flor amarela e uma nuvem azul. Já Marina, de seis anos, pediu um microfone de brinquedo e se desenhou cantando em canetinha rosa pink. O cubo mágico é o pedido de Pyetro, de 10 anos e, para César, de seis anos, o pedido é poder se fantasiar de Homem Aranha.

. Entre as 13 instituições participantes estão a Aldeia da Fraternidade, Abrasce, Centro Social Pe. Pedro Leonardi, Eugênia Conte e a Casa Menino Jesus de Praga.“Acompanhamos algumas dessas instituições ao longo do ano, mas o Natal é diferente. Por trás de cada carta, há uma criança, um sonho, uma vontade. Sei que talvez nem todas ainda acreditem em um velhinho vestido de vermelho, todavia,”, destacou Monique Pimentel, supervisora do Instituto Moinhos Social.Para ser um dos Papais Noéis, basta acessar o, escolher uma das cartinhas e preencher o formulário com os dados pessoais e a carta selecionada. Serão 12 pontos de coleta em Porto Alegre e um em Canoas. O presente deve estar identificado para que possa encontrar o dono (a) da cartinha adotada. A novidade deste ano é queque possam chegar a esses lares.