Rio Grande do Sul terá tempo instável nesta quarta-feira; na quinta, a chuva atingirá todo o Estado

Três cenários distintos estão sendo preparados para o tempo gaúcho nesta quarta-feira (1º). No Oeste e Norte, há risco de temporais. Em Porto Alegre e Região Metropolitana, por outro lado, o tempo se manterá seco, com sol entre nuvens. As demais regiões estão no limbo e viverão um “verdadeiro sorteio”, como definiu a meteorologista Estael Sias, do MetSul, podendo haver precipitação ou não

A quarta começará com sol e variação de nuvens em grande parte das regiões do Estado. Entre o final da tarde e o início da noite, porém, a tendência é que áreas de instabilidade se formem, provocando a volta da chuva. Esta precipitação deve ser irregular, podendo ter forte intensidade e até ocasionando temporais em alguns pontos do Oeste e Norte gaúcho. Entretanto, devido a irregularidade da chuva, é provável que em algumas áreas o tempo se mantenha seco.



A temperatura não subirá muito devido ao vento Leste/Sudeste e, na maioria das regiões, a máxima deve ficar entre 23 e 25°C, podendo chegar a 28°C no Oeste e Noroeste.



Em Porto Alegre, por outro lado, o tempo deve se manter firme, com sol entre nuvens durante todo o dia e temperatura entre 18°C e 23°C. O dia limpo servirá apenas para antecipar o retorno da chuva a Capital.



Assim como em todo o Estado, Porto Alegre, inclusive, possui alerta do MetSul para risco de chuva volumosa com temporais intensos entre quinta e sexta-feira. No sábado, ainda chovendo, a temperatura entrará em declínio devido as constantes e fortes rajadas de vento durante todo o dia.