Com ruas e avenidas em obras, motoristas terão que ter paciência para circular em Porto Alegre

Os motoristas terão que ter paciência para circular no trânsito de Porto Alegre nos próximos meses: a cidade está em obras para a troca do asfalto em trechos de 17 ruas e avenidas. O condutor que não quiser ficar preso na lentidão causada pelos trabalhos deve optar por trajetos alternativos - caso contrário ficará preso em congestionamentos que podem durar de 30 a 40 minutos. As opções podem ser conferidas no site da EPTC. A previsão é que os trabalhos nas vias sejam concluídos no prazo de um ano, podendo em alguns locais o término das obras ser finalizado em até 17 meses.

LEIA MAIS: Centro será referência econômica para Porto Alegre, afirma Schirmer

O secretário municipal de Serviços Urbanos (Smsurb), Marco Felipi Garcia, destaca que estão sendo investidos cerca de R$ 60 milhões em trechos que apresentam sinais de desgaste na pavimentação. Os recursos financeiros foram obtidos junto ao Banco do Brasil. Os serviços de troca do asfalto foram divididos em quatro lotes e, para cada um deles, foi lançado um edital de licitação em março deste ano. Quatro empresas diferentes venceram as licitações.

Garcia explica que as obras na rua Santana, entre a rua Jerônimo de Ornelas até a avenida Ipiranga, tiveram que ser paradas em razão da chuva dos últimos dias. "Retiramos o asfalto antigo e quando íamos começar a colocação do novo a chuva forte acabou por prejudicar o nosso trabalho", destaca. Porém, com a melhora do tempo, os serviços da empresa Planaterra seguem sendo realizados na via. Nesta terça-feira (31), as equipes faziam o serviço de manutenção no trecho da Santana - entre a Jerônimo de Ornelas e a avenida Ipiranga.

Já na avenida Cristóvão Colombo, a partir da saída do estacionamento do shopping Total até a avenida Alberto Bins, no sentido do bairro para o Centro, o tráfego de veículos apresenta lentidão em razão dos trabalhos de remoção do asfalto. Diversos motoristas estão evitam circular pela região. Funcionários do restaurante Banchetti Grill, na avenida Cristóvão Colombo, relataram que tanto a circulação de carros quanto de pedestres ficou bem complicada em razão das obras. Os trabalhos afetam tráfego dos motoristas que estão nas ruas Ernesto Alves, Santo Antônio e Garibaldi e parte da rua Barros Cassal.

Segundo Garcia, os recursos financeiros são fundamentais para aumentar os serviços de qualificação das vias. "A ideia é termos mais segurança para o trânsito em pontos onde há um grande fluxo de veículos", ressalta. Os trechos das ruas e avenidas que estão passando por recuperação estrutural ou funcional foram selecionadas de acordo com critérios técnicos da equipe de engenharia da Diretoria de Conservação de Vias Urbanas (DCVU) da Smsurb.

Na recuperação estrutural, as ruas e avenidas que já passaram por análise da estrutura recebem intervenções como a remoção do asfalto antigo (fresagem) e recuperação da base da pista antes da aplicação do asfalto novo. Já na recuperação funcional, são executados serviços menos abrangentes, em pontos onde não é necessária manutenção em camada tão profunda da estrutura. Nesse processo, o asfalto antigo também é removido antes da aplicação do novo pavimento. Os contratos (com prazo de conclusão das obras em um ano) ainda incluem a sinalização da pista, nivelamento de tampas de caixa de visita e construção de rampas de acessibilidade.

Vias contempladas com a recuperação estrutural:

- Cristóvão Colombo em dois trechos: entre as ruas Barros Cassal e a Ramiro Barcelos e entre a Ramiro Barcelos e a avenida Benjamin Constant.

- rua Bernardino Silveira Pastoriza

- rua Benjamin Constant

- avenida Assis Brasil (Centro/Bairro)

- avenida Sertório (trecho com uma pista)

- rua dos Maias

- avenida Manoel Elias

Recuperação funcional

- rua Tenente Alpoin

- rua Coronel Neves

- avenida Princesa Isabel

- rua São Manoel

- rua Doutor Murtinho

- rua Santana

- rua Silva Jardim

- rua Carlos Trein Filho

- rua Anita Garibaldi

- avenida Plinio Brasil Milano