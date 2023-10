Usuários do TEU! poderão pagar passagem da Trensurb por QR Code

O sistema TEU! está disponibilizando uma forma nova de pagamento de passagens para os usuários que utilizam o metrô da Trensurb. A partir desta terça-feira (31), os passageiros poderão pagar suas passagens nas catracas usando um QR Code gerado no aplicativo de celular KIM.

A nova modalidade de pagamento estará disponível para todos usuários da Trensurb que baixarem o aplicativo oficial de vendas de créditos do TEU!. Para fazer o pagamento, basta o passageiro acessar o aplicativo no celular, recarregar o cartão virtual, gerar um QR Code e selecionar na tela do validador a opção de pagamento por meio deste dispositivo, apontando o smartphone para a câmera do validador. Atualmente, cerca de 1 milhão de passageiros utilizam mensalmente o sistema TEU! de pagamento para o deslocamento na Trensurb.

“Cada vez mais os usuários estão procurando formas de pagamento em que não seja necessário o uso de cédulas de dinheiro. O novo serviço está sendo lançado justamente para atender tal demanda e facilitar a vida de quem utiliza esse transporte. Vai permitir que o pagamento seja feito com rapidez e segurança, de forma prática”, avalia Erico Michels, diretor do Teu! Consórcio Gestor.

"Assumimos a diretoria da Trensurb com a intenção de fomentar o acesso à mobilidade. Disponibilizar diferentes formas de pagamento é um avanço nessa direção. Uma demanda antiga. A instalação de terminais de autoatendimento do TEU! nas estações já foi positiva. Agora, o acesso com QR Code pelo aplicativo me deixa bem satisfeito e mostra o compromisso com os usuários. Representa mais facilidade, agilidade e modernidade", destaca o presidente da Trensurb, Fernando Marroni.