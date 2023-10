Governo do Estado lança programa para combater crises climáticas

Somente em 2023, o Rio Grande do Sul já enfrentou pelo menos quatro eventos adversos extremos envolvendo mudanças climáticas, sendo um deles considerado a maior tragédia natural da história do Estado. Visando encontrar alternativas para enfrentar essa crise, o governo estadual, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), apresentou nesta segunda-feira (23) o programa Proclima 2050: estratégias para o enfrentamento das mudanças climáticas.

Partindo de cinco pilares - Transição energética, Redução das emissões de gases de efeito estufa, Educação ambiental e Conscientização, Adaptação e Resiliência climática -, o Proclima 2050 tem como seu principal objetivo, além da redução do impacto das mudanças climáticas sobre a população gaúcha, promover a mitigação das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) e adaptação para neutralidade das emissões líquidas de GEE.

Para o quatriênio 2023-2026, o governo do Estado prevê um investimento de R$ 52 milhões em sustentabilidade. O objetivo inicial é de que até 2030 as emissões de carbono sejam reduzidas em 50%. Nomeando o projeto, a expectativa é que em 2050 a totalidade das emissões estejam neutralizadas.

Presente na divulgação do programa, o governador Eduardo Leite também confirmou a criação do gabinete de crise climática, que contará com participação de comitês técnicos e conselhos da sociedade como secretarias, entidades, Universidades, entre outros e a firmação de uma parceria com a ICLEI - organização não governamental internacional que promove o desenvolvimento sustentável.

“O enfrentamento às mudanças climáticas envolve esse tipo de atuação para reduzir o impacto ambiental das atividades humanas, o que inclui a transição energética. Além de disseminar as práticas, devemos incentivá-las economicamente, e são várias as atividades sendo implantadas pelo governo do Estado nesse sentido”, destaca o governador, celebrando o programa.