Porto Alegre anuncia investimento de R$ 12,5 milhões para modernização de semáforos

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e o diretor-geral da Empresa Pública de Transporte e Circulação (Eptc), Pedro Bisch Neto, realizaram nesta segunda-feira (23) a assinatura de implantação do Programa Sinal Verde. Dividido em duas etapas, prevê um investimento de R$ 12,5 milhões para a modernização do sistema semafórico da cidade, passando a adotar a tecnologia 4G, que permite controle e sincronização em tempo real, sem necessidade de fios.

Segundo Raimundo Ieski de Paula, coordenador do setor semafórico da empresa, quando não há cabos, e é utilizado somente o 4G, o controle semafórico ocorre diretamente da central EPTC. “Qualquer intervenção, troca de planos ou, no dia de jogos, acidentes e outras situações podem ser monitorados diretamente daqui”, explica.

• LEIA TAMBÉM: Sebastião Melo protocola orçamento para 2024 na Câmara de Porto Alegre

Porto Alegre possui 11 mil semáforos em 1.430 pontos. Conforme Neto, 8% já são testados com a nova tecnologia, com comandos por fibra óptica e transmissão por 4G, apresentando resultados positivos. Se o sistema funcionar como esperado, o índice de comunicação, atualmente em 53%, deverá atingir a faixa acima de 90%, diminuindo em 20% o congestionamento, de acordo com o diretor-geral da EPTC.

Ainda, conforme explica, a situação esperada é de alta confiabilidade de funcionamento e redução da necessidade de manutenção. “Isso nos tira a possibilidade de fazer outros serviços mais relevantes”, complementa. Quando há a perda da comunicação, a sincronização dos semáforos é perdida. Assim, cada semáforo opera individualmente, causando problemas no tráfego.

Neto afirma que os critérios para definir os eixos contemplados são os pontos com maiores engarrafamentos, com base no controle da empresa. “Temos acompanhamento online, o tempo todo você sabe exatamente onde tem engarrafamento e onde não tem.” Ele relata, também, que a partir disso, foram monitorados os pontos com maior volume de tráfego para realizar uma lista deles e elaborar o cronograma, dividido em duas etapas. A primeira, de outubro de 2023 até março de 2024, e a segunda, de março até abril do mesmo ano.

Conforme o prefeito Sebastião Melo, os R$ 12,5 milhões alocados no processo de instalação são provenientes de verbas destinadas a outras secretarias. “A gente percebeu que algumas secretarias, chegando ao final do ano, não tinham gasto aquilo que estava programado, eu peguei algumas ações que são essenciais para a cidade, e a gente deslocou [as verbas].”

Melo acrescentou que uma das razões pelas perdas de comunicação semafórica é o furto de fios no município. “Muitas das razões de vocês não terem sinaleira sincronizada é os furtos de fios, agora isso muda”, explicou.