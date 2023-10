Oktoberfest de Porto Alegre é marcada pela alegria do público

A segunda edição da Oktoberfest de Porto Alegre levou muita gente até a Orla do Guaíba neste domingo (22) para curtir a festa no melhor estilo germânico - banda tocando músicas alemã e claro muito chopp. O dia abafado contribuiu para a consumação da bebida. Muita gente foi até a avenida Edvaldo Pereira Paiva para dançar ao som das músicas alemãs, gauchescas e da banda The Fevers. A banda Super Musical Monte Carlo, de Horizontina, levou alegria e animação ao público.

Os frequentadores seguiram atrás do trio elétrico pela avenida Edvaldo Pereira Paiva - nas proximidades da Rótula das Cuias - dançando animadamente. A festa na Orla do Guaíba teve ainda as apresentações das bandas Virou Zueira e Sambora. Nos intervalos dos shows, o DJ Lê Araújo animou os frequentadores da Orla do Guaíba com som mecânico. Diversos casais tomaram conta da avenida Edvaldo Pereira Paiva e transformaram o local em um verdadeiro "salão de baile".

No próximo final de semana, a festa segue em Porto Alegre. No último sábado (28) do mês de Outubro, o evento acontece no barco Cisne Branco, das 18h às 22h. A 2ª Oktoberfest flutuante ocorre em um dos principais pontos turísticos de Porto Alegre. No domingo, (29), para encerrar o mês, a Oktoberfest acontece no Shopping Total, na avenida Cristóvão Colombo. Serão dez horas de atrações musicais, brincadeiras, animação e atrações típicas alemãs, a partir das 10h. A entrada é gratuita. Os eventos da Oktoberfest em Porto Alegre tem o apoio da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.