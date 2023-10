Oktoberfest de Igrejinha inicia nesta sexta-feira

a 34ª Oktoberfest de Igrejinha Com diversas atrações culturais, música, gastronomia típica e muito chopp,inicia nesta sexta-feira (20). Entre os nomes que prometem animar o público nos nove dias de programação do evento estão Luan Santana, Wesley Safadão, Alexandre Pires e Dennis DJ - que toca na abertura. A festa conta ainda com inúmeras novidades, incluindo intervenções teatrais na Vila Germânica e o OktoberBaum.

Para a Associação de Amigos da Oktoberfest (Amifest), a expectativa para esta edição é reunir mais de 200 mil pessoas ao longo dos dias. "Estamos em outubro e trabalhamos muito durante todo o ano para este momento. Agora é hora de brindar com toda nossa comunidade e visitantes a alegria da cultura germânica, nas suas diversas manifestações", destaca o presidente Marcelo Kunst.

Além dos shows nacionais, a Oktoberfest de Igrejinha conta com diversas atrações regionais, totalizando 155 apresentações musicais, que acontecem em cinco palcos simultâneos. Bandas como Brilha Som, Corpo e Alma, Rainha Musical, Porto do Som, Flor da Serra e Banda 10 fazem parte da programação da festa, que conta ainda com apresentações de bandas tradicionais, bandinhas típicas e músicas de estilos variados e alternativos.

"Os dias mais alegres do ano estão chegando: de 20 a 29 de outubro, todos os caminhos levam a Igrejinha. Que possamos novamente ter uma grande festa, na verdade, a maior festa comunitária do Brasil, pois Oktoberfest é isto, uma emoção que se vive junto", expressa Kunst.

A festa, que busca resgatar a cultura germânica, tem caráter solidário e conta com mais de 3 mil voluntários envolvidos com sua organização e realização. Desde quando foi lançada, em 1988, a Oktoberfest de Igrejinha já repassou mais de R$ 20 milhões para diversas entidades, contribuindo com mais segurança, saúde e educação. Assim, os resultados obtidos nessa edição serão distribuídos da mesma maneira para instituições locais e da região.