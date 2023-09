Igrejinha se prepara para receber a 34ª edição da Oktoberfest

A cidade de Igrejinha ainda finaliza os preparativos para receber o público que irá curtir a 34ª edição da Oktoberfest. A programação oficial do tradicional evento tem início no dia 20 de outubro e prossegue até 29 - apenas na segunda-feira (23) não haverá atividade - com shows nacionais, desfile germânico e atividades no Parque de Eventos Almiro Grings.

Quatro shows nacionais estão confirmados. Dennis DJ será o responsável pela abertura, no dia 20, e Alexandre Pires sobe ao palco no dia 22, domingo. No outro fim de semana, as atrações serão Wesley Safadão (27) e Luan Santana (29). Aos sábados, como tradição, a festa é reservada para as bandinhas alemãs e os bailes típicos.

Os representantes da Associação de Amigos da Oktoberfest de Igrejinha (Amifest), Marcelo Luis Kunst e Ana Paula Petzinger Kunst, que formam o casal-presidente, Egon Delmar Wallauer e Maria Fernanda Prochaska Wallauer (casal vice-presidente), além das soberanas da festa, rainha Kádina Correia de Lima Linden e princesas Jenifer Isamara Müller e Sofia Camargo Bischoff, em visita ao Jornal Cidades, falaram sobre a expectativa para esse ano. A ideia é que sejam superados os recordes de público e consumo de chopp de 2022. Durante todo o evento, foram 212 mil pessoas que circularam pelo parque e 274 mil litros da bebida vendidos.

Marcelo contou, também, que algumas mudanças foram feitas em espaços do parque. A principal foi no Bier Platz, que recebeu uma estrutura nova. "Queremos recepcionar o público com conforto e segurança. Temos o controle de acessos, investimos em algumas estruturas novas e esperamos que, quem visite o parque se sinta acolhido", disse. Segundo ele, deve ser investido R$ 1 milhão para a realização desta edição da Oktoberfest.

O evento no Vale do Paranhana também tem, por característica, uma vertente solidária. É que instituições filantrópicas, entidades e associações, tanto de Igrejinha quanto da região podem pleitear espaços para a venda de produtos e alimentos dentro do parque. A iniciativa existe para que elas possam receber valores e alavancar projetos ao longo do ano. Em 2022, mais de R$ 1,6 milhão foram arrecadados nas barraquinhas - 100% do valor ficou com as entidades.

Para 2023, explica Marcelo, serão 40 estandes de alimentação, número maior do que a edição passada. A própria Amifest também repassa boa parte dos lucros com ingressos e demais arrecadações para projetos - em 2022, o total foi de R$ 3,6 milhões. "Só a Apae de Igrejinha ficou com R$ 100 mil. Ainda ajudamos hospitais do Vale do Paranhana, que enviam as necessidades para nós e tentamos ajudar", exemplificou. No total, foram 91 beneficiados.

Os ingressos para a 34ª Oktoberfest de Igrejinha estão à venda pela internet (www.oktoberfest.org.br). O segundo lote vai até o dia 30 de setembro, com valores de R$ 30,00 para os sábados e R$ 40,00 para sextas e domingos. A partir do dia 1º de outubro, os valores sobem para R$ 40,00 e R$ 55,00, respectivamente.