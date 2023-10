Com investimento de R$ 36 milhões, UniAir apresenta avião com UTIs neonatal e adulta

Segundo o presidente da UniAir, Maurício Goldbaum, a aeronave adquirida é uma das mais modernas da família King Air. "Tem piloto automático, tem pressurização automática para não dar aquele desconforto da decolagem e aterrissagem. Além disso, o avião tem um espaço para bagagem maior que os outros e voa a uma altura de 35 mil pés a 575 Km/h ", explicou. De acordo com Goldbaum, voar na altura de um avião comercial traz economia e conforto, o contrário do que acontece com os aviões que não tem pressurização e não podem voar alto, o que faz com que o voo seja turbulento. "É um conjunto de fatores que nos fazem aderir a família King Air. O avião pousa em qualquer pista, pavimentada, não pavimentada, no gelo", acrescentou. O bimotor turbo-hélice tem o seu conjunto de hélices feito de fibra de carbono, o que o torna mais leve. "É um avião de última geração que vai ficar à disposição da comunidade gaúcha".

A UniAir, braço do Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS, apresentou no aeroclube de Eldorado do Sul, na última sexta-feira (20), o mais novo avião que se soma à frota da companhia: o Air King B260 . Com um investimento de R$ 36 milhões , a aeronave tem capacidade para UTIs neonatal e adulta , ou, ainda, duas macas. Além disso, o avião pode ser utilizado para táxi aéreo para até oito passageiros . Com isso, a frota da UniAir agora tem quatro aeronaves (todas King Air) e dois helicópteros para atendimento a pacientes que necessitam de remoção.

O presidente da Unimed Federação/RS, Dr. Nilson Luiz May, destacou o pioneirismo gaúcho na modalidade aeromédica e celebrou a capacidade da UniAir de adquirir mais um avião. "Sempre nos pautamos por comprar aeronave usada com a capacidade que a nossa gestão tinha de fazer. Desde a primeira aquisição foi assim. Outras empresas, que queriam aviões novos, foram à falência. Nossa história no Rio Grande do Sul sempre esteve pautada por uma segurança em termos financeiros. Hoje somos únicos no Brasil, não existe outra Unimed Federação que tenha essa estrutura. Eu tenho certeza de que vamos mostrar que esses são os melhores aviões para fazer esse tipo de transporte", refletiu. O Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS, único no Brasil, é composto por seis vertentes, incluindo a UniAir.

A aeronave, com menos de 100 horas de voo, foi comprada nos Estados Unidos e tem permissão para voar em todo o território nacional, América Latina e Caribe nas funções de transporte aeromédico e voos executivos, com uma autonomia de quatro horas. O avião ficará na base da empresa, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

Empresa estuda expandir bases operacionais pelo País

O presidente da Unimed Federação/RS Nilson Luiz May afirmou que a UniAir estuda expandir bases operacionais para outros cantos do País. Hoje, existe uma base em Porto Alegre e outra em Londrina, no Paraná.

A decisão pelo novo avião surgiu da demanda dos pacientes da Unimed. "Estávamos precisando. A gente acha que, mesmo com o valor elevado, vale a pena. Não fazemos aventura, o avião está pago. É um avião financiado pela UniCred, outro braço nosso. Vimos que tínhamos condições. A partir de agora, vamos fazer uma campanha de marketing para o Brasil todo."

A ideia, assim, é expandir as bases operacionais onde há outras federações da Unimed no Brasil. "Já atendemos a região sul e São Paulo. Vamos fazer campanha para o Brasil todo, para que possam saber dessa novidade e utilizar. E, se for preciso, vamos montar bases operacionais em outros locais", afirmou.

Sobre a UniAir

A UniAir integra o Sistema Cooperativo Empresarial Unimed-RS, tendo como sócias-controladoras a Unimed Federação/RS e a Unimed Central de Serviços. A empresa possui 3,6 milhões de beneficiários no país, na modalidade executiva e na plataforma aeromédica. Desde sua criação, a empresa teve 36 mil horas de voo e 11 mil voos.