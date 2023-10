UnimedPOA reforça serviço móvel e projeta crescimento

A Unimed Porto Alegre reforçou a frota do SOS Unimed, serviço de urgência e emergência que atende hoje 123 mil segurados. A entrega foi na manhã desta sexta-feira (13) no Parque Farroupilha (Redenção), com as unidades e com direito ao barulho das sirenes.

A cooperativa destaca que os novos equipamentos qualificam e atualizam as tecnologias de pronto-atendimento.

O SOS Unimed passa a contar com 23 viaturas para atendimento, entre ambulâncias UTI móveis, veículos leves de atendimento rápido, e motos.

O presidente do Conselho de Administração da UnimedPOA, Márcio Pizzato, destacou que o investimento em mais unidades reforça a excelência nos serviços.

"Hoje somos sinônimo de segurança e agilidade no serviço de urgências e emergências médicas. Prova disso são os altíssimos índices de satisfação registrados entre os nossos usuários", diz Pizzato.

A cooperativa soma 634 mil segurados e figura entre as maiories do País do sistema Unimed. No Estado, é a maior instituição, considerando planos de adesão.