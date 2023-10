Oktoberfest de Santa Cruz do Sul encerra neste final de semana e expectativa é receber 400 mil visitantes

Com o tema Nossa História/Nosso Futuro, a 38ª Oktoberfest de Santa Cruz do Sul termina neste final de semana e a expectativa da organização é encerrar o evento com 400 mil visitantes. A cidade de 130 mil habitantes no Vale do Pardo espera uma grande presença de público no sábado (21) e no domingo (22) no Parque da Oktoberfest - uma área de 14 hectares.

A Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp) organizadora do evento, divulgou números oficiais sobre a 38ª Oktoberfest: o público visitante no primeiro final de semana de outubro de 5 a 8 foi de 100 mil pessoas. No segundo final de semana, de 11 a 15 de outubro, 155 mil pessoas estiveram no Parque da Oktoberfest e na cidade. Neste final de semana, são esperadas cerca de 145 mil pessoas. O consumo de chopp foi de 55 mil litros no primeiro período e 72 mil litros no segundo período. A festa foi retomada na quinta-feira (19) e segue até domingo.

LEIA MAIS: Oktoberfest acontece na Orla do Guaíba e no Quarto Distrito no fim de semana

A Oktoberfest tem uma programação artística e cultural bem diversificada, com desfiles de carros alegóricos, apresentações de danças folclóricas e bailes típicos. Além disso, nos 14 hectares do parque há novidades relacionadas à gastronomia, com a distribuição dos pontos de alimentação, bem como as atrações culturais, com divulgação dos grupos de dança, corais e sociedades participantes. A festa tem o uso dos Eco Copos e a grande novidade desta edição: o Oktober Karte.



Com tecnologia da empresa Imply, de Santa Cruz do Sul, o Oktober Karte é a única forma de pagamento para o consumo de comida e bebida durante a 38ª Oktoberfest. Ao chegar ao parque, o visitante precisa se cadastrar com documento de identidade e carregar o seu cartão (com pagamento em dinheiro, PIX ou cartão de crédito/débito) para consumir em qualquer um dos pontos de alimentação. O valor da caução será de R$ 8,00, reembolsados mediante devolução do cartão. "É uma tecnologia usada em grandes eventos e que vai qualificar ainda mais a nossa festa, proporcionando uma experiência diferenciada aos nossos visitantes", destaca o presidente da Assemp, Ricardo Bartz.



Sucesso na última edição da Oktoberfest e destaque em sustentabilidade, o uso de ECO Copos é sucesso entre os frequentadores da festa. A novidade fica por conta do fim da devolução do recipiente. Os ECO Copos são comercializados por R$ 5,00 (modelo Eisenbahn, Coca-Cola e colecionáveis), ficando com o visitante como souvenir após o uso. Caso o visitante não queira adquirir o copo, tem a opção de trazer de casa o seu caneco. "Tivemos uma excelente experiência em 2022 como o uso do eco copo, eliminando a geração de cerca de duas toneladas de lixo. No entanto, o índice de devolução foi de apenas 12%, o que favoreceu a mudança da sistemática deste ano, quando não teremos a logística de devolução, reembolso e higienização dos copos", destaca Bartz.

Nesta sexta-feira (20), o cantor Alexandre Pires é a grande atração da Festa da Alegria, naquele que será o penúltimo show nacional do evento em 2023. O "Baile do Nego Véio" começará às 23h, após apresentação da Banda Brilha Som. A abertura dos portões será às 20h. Em três horas de show, o artista mineiro promete agitar o público com sucessos que marcaram época na música brasileira. O repertório conta com sucessos do grupo "Só Pra Contrariar", como Depois do Prazer e Essa Tal Liberdade, até a sua carreira solo, com destaque para Você Tirou Minha Vida e Sissi”, além de canções de diferentes artistas.