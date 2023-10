Oktoberfest acontece na Orla do Guaíba e no Quarto Distrito no fim de semana

A Orla do Guaíba e o Quarto Distrito de Porto Alegre recebem a Oktoberfest neste fim de semana. Nos dias 21 e 22 de outubro, os locais terão shows com bandas típicas, gastronomia alemã e diferentes tipos de chope. As informações são da assessoria do evento.

A segunda edição da Oktoberfest da Orla, realizada no Trecho 1, terá música, dança e gastronomia a partir das 13h. Os restaurantes e quiosques que integram o Parque da Orla terão opções gastronômicas temáticas, como bebidas e pratos especiais da culinária alemã.

No sábado (21), o DJ Marcio Ferraz comanda as picapes em três momentos: das 15h30min às 16h30min, depois das 19h30min às 20h e encerra o evento com um set de 30 minutos das 21h30min às 22h. O Musical Encanto e Rodrigo Jaeger e Banda se apresentam, respectivamente, das 16h30min às 19h30min e 20h às 21h30min.

Os horários são os mesmos no domingo (22), mas quem comanda o som é o DJ Lê Araújo, enquanto Super Musical Monte Carlo (16h30min às 19h30min) e o Grupo Sambora e Virouzeira (20h às 21h30min) são as atrações principais.

Já no Quarto Distrito, a celebração terá programações especiais dos bares e atrações nas ruas, incluindo shows de bandas típicas. A programação acontece no sábado a partir das 14h e, assim como ocorre no Saint Patrick 's Day, Carnaval e Festival Quarto POA, algumas vias estarão bloqueadas para a comemoração, são elas: a rua Moura de Azevedo, entre a avenida Voluntários da Pátria e Santos Dumont; a rua Conselheiro Travassos, entre a avenida São Pedro e rua Parque; e a rua Conselheiro Camargo, do Beco do Agulha até a avenida São Pedro.

Os shows nas ruas serão por conta do Triozinho Alles Blau, das 15h às 15h30min, e do Ipa Trio, 15h45min às 16h15min, 16h30min às 17h, 17h15min às 17h45min e 18h às 18h30min.

São mais de 20 negócios impactados diretamente pela celebração, com previsão de faturamento superior a R$ 1 milhão, além de mais de 200 empregos temporários gerados. "A Oktoberfest reafirma a efervescência cultural e econômica do Quarto Distrito. Milhares de visitantes poderão circular com segurança e aproveitar a gastronomia germânica e local. Mais de 100 torneiras distintas de cerveja estarão disponíveis para degustação", destaca Wayner Bechelli, sócio do Quarto POA, através de nota da assessoria de imprensa.

Uma das atrações é campeonato de chope a metro. Foto: Oktoberfest da Orla/Divulgação/JC

Programação dos bares:

Cubo

A celebração tem início às 14h com seleção de cervejas, incluindo Festibier e Märzen, com opções de pratos como pretzel, salsichas e cucas e o chopp a metro, além de combos temáticos e o lançamento exclusivo do rótulo HOLA, em colaboração com a ABF. Haverá venda de copos temáticos, sorteio de brindes e apresentação de Bruno Bonelli Trio às 20h.

Entrada franca;

Endereço: R. Moura Azevedo, 237.

AOG Pub

A culinária alemã é destaque, com opções como joelho de porco, arroz, salsicha bock com queijo, chucrute e batatas ao vapor. O palco terá shows a partir das 19h com Art’Melody, Edison e Luiz André (da banda Impacto).

Entrada franca;

Endereço: R. Conselheiro Travassos, 236.

Patrimônio

Com abertura às 17h e encerramento às 23h45min, a música será com Pavão DJ e Grupo Sambary. Nas atrações, acontece campeonato de chope a metro e open de chope Pilsen Malvadeza das 17h às 18h. A gastronomia típica terá opções de sauerkraut, hambúrguer Doutor Habs Chucrutes (acompanha cuca), brioche artesanal, blend de carne bovina com linguinha defumada, queijo colonial e maionese de cerveja.

Valores: R$ 20,00 das 17h às 19h, aumentando para R$ 40,00 após às 19h;

Endereço: R. Conselheiro Camargo, 212.

Frame

Das 14h às 00h, o bar ofertará espetinho de salsicha, pão com linguiça e hambúrguer de cuca com linguiça, além do cardápio tradicional. Haverá promoção de chope Imperatore e som com DJs, música ambiente e, às 21h, show no deck de Jozuel Pra Balançar.

Entrada franca;

Endereço: R. Moura Azevedo, 128.

Jardim São Geraldo

Nas atrações musicais, Dudu Cardoso terá repertório que vai do reggae ao pop, axé ao forró, pagode anos 90 ao rock gaúcho. A culinária contará com pretzel, chucrute, salsichas e cucas.

Entrada franca;

Endereço: R. Moura Azevedo, 182 - São Geraldo.

Nosso Tap Room

O estabelecimento terá shows de Maik Salgado e Sonda Rock. A diversão também acontece com jogos germânicos como o chope em metro e o beer marionete. Comidas típicas como pretzel, chucrute, salsichas e cucas estarão disponíveis.