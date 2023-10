Estudantes da Ufrgs fazem ato contra racismo sofrido por professora

Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) ocuparam, na tarde desta terça-feira (17), a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico) e o Campus Saúde para protestar contra um ato de racismo. Eles prestaram solidariedade à professora de Biblioteconomia Glaucia Vaz, que teria sido ofendida por um aluno no mês de julho.

“A Ufrgs não pode mais permitir que o racismo seja a rotina na universidade”, defende o Diretório Acadêmico da Comunicação da universidade em sua conta no Instagram. “Ao lado do movimento negro, dos movimentos sociais, parlamentares e entidades estudantis, demos um recado direto aos que pensam que a Ufrgs é um território seguro para os racistas”, continua o manifesto.

A Fabico publicou uma nota de esclarecimento assinada por sua direção. “A Direção da Fabico – Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação vem a público se manifestar em relação à suposta ‘inércia’ nas providências relacionadas à conduta de racismo ocorrida na Unidade, que vem sendo disseminada nas redes sociais, repudiando veementemente qualquer ato de cunho racista . “A Direção da Fabico – Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação vem a público se manifestar em relação à suposta ‘inércia’ nas providências relacionadas à conduta de racismo ocorrida na Unidade, que vem sendo disseminada nas redes sociais, repudiando veementemente qualquer ato de, bem como qualquer tipo de preconceito”, diz o texto.

Com relação ao ocorrido, a direção afirma ter tomado conhecimento dos fatos no dia 23 de agosto de 2023, após encaminhamento do processo pelo Departamento de Ciências da Informação (DCI). Nesta mesma data, a direção teria encaminhado o processo à corregedoria, instância responsável pela análise de todos os processos desta natureza dentro da Ufrgs. “Havendo juízo de admissibilidade, a Corregedoria encaminha à unidade para abertura ou não de um Processo Disciplinar”, explica a nota.

No dia 16, o processo foi recebido pela direção com o parecer favorável à abertura de um processo disciplinar discente. A constituição da comissão responsável pela instauração, inquérito e julgamento do processo foi incluída na pauta da reunião do Conselho da Unidade.