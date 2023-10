Mais de 260 mil veículos devem passar pela Freeway no feriado

A estimativa da CCR ViaSul é de que mais de 1 milhão de veículos deverão trafegar por suas quatro rodovias (BR-101, BR-386, BR-448 e Freeway) entre os dias 11 e 16 de outubro, durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. De acordo com o levantamento da concessionária, o maior fluxo será concentrado na Freeway, superando 260 mil veículos ao longo dos seis dias de operação. Destes, mais de 130 mil seguirão rumo ao Litoral Norte, enquanto outros 133 mil deverão retornar para a Capital.

O aumento do fluxo para a região norte do Estado deverá ser percebido a partir das 15h da quarta (11), quando são esperados mais de 30 mil veículos para todo o dia. O índice é o mesmo previsto também para a quinta (12), porém, com fluxo mais intenso na parte da manhã.

Já no sentido à Capital, o dia com maior tráfego será o domingo, com quase 50 mil veículos percorrendo a rodovia, principalmente a partir das 15h, início do horário de pico do movimento. Ainda, ao longo de toda a segunda-feira (16), são esperados, aproximadamente, 20 mil veículos seguindo para Porto Alegre, com maior concentração de tráfego prevista para o período da manhã, entre 7h e 10h.

Devido às obras que acontecem na Freeway, entre os kms 74 e 88 da Freeway , a CCR ViaSul alerta sobre a necessidade de os motoristas programarem suas viagens, visto a implantação dos bloqueios de faixas nos oito pontos com intervenção na rodovia. Nos trechos em questão, o limite de velocidade cai pela metade, 60 km/h, podendo diminuir ainda mais nos horários de pico, não ultrapassando os 20 km/h.

Assim, o tempo de trajeto dos condutores pode aumentar em, até, 40 minutos. Dessa forma, a Concessionária alerta para a necessidade de os mesmos programarem suas viagens, reduzindo a possibilidade de imprevistos e atrasos.