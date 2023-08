Obras da CCR Via Sul na freeway podem afetar o trânsito em Gravataí

A CCR ViaSul, empresa responsável pela BR-290 (freeway), está executando melhorias em três pontes e quatro viadutos entre os kms 74 e 88, de Gravataí a Porto Alegre, em ambos os sentidos da rodovia. Para minimizar os impactos das obras ao fluxo de veículos, o prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, acompanhado do secretário de Mobilidade Urbana e Obras Públicas do município Guilherme Ósio, estiveram reunidos com representantes da concessionária.

No encontro, o prefeito entregou ofício solicitando o desassoreamento e a limpeza do Arroio Demétrio na passagem pela rodovia. O trabalho, obrigação contratual da empresa, complementará as intervenções de dragagem que serão realizadas nos próximos dias no arroio pela prefeitura. De acordo com Guilherme Ósio, no que diz respeito ao trânsito, a preocupação do município é a formação de congestionamentos, uma vez que há bloqueios de faixas e redução limite de velocidade nos trechos em obras.

"Atualmente são cerca de 70 mil veículos por dia trafegando nos trechos sob intervenção, que tem limite de velocidade em 110km/h. Em determinados momentos a capacidade da rodovia será reduzida em 50% (de quatro para duas faixas) devido às interdições; e em horários de pico, a velocidade média pode ficar nos 20km/h", resume o secretário.

A CCR ViaSul está realizando obras de adequação e alargamento da ponte sobre o canal DNOS 2, localizada no km 81 da Freeway, em Gravataí. Nesta etapa, estão sendo executados serviços de terraplenagem, concretagem, estaqueamento e aplicação do asfalto para a criação de acostamentos na rodovia federal.

As intervenções têm como objetivo melhorar a segurança dos motoristas e a fluidez do tráfego, num investimento total de aproximadamente R$ 30 milhões. De acordo com a concessionária, as ações são executadas por nove frentes de obras compostas por, aproximadamente, 250 operários atuando nas três pontes e nos quatro viadutos em obras. A previsão da companhia é de que todas sejam finalizadas até meados de novembro, a considerar as condições climáticas.