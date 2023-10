FCDL/RS homenageia os 90 anos do Jornal do Comércio

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL/RS) homenageou os 90 anos de fundação do Jornal do Comércio. Na visita ao JC, o presidente Vitor Augusto Koch foi recebido pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero, nesta quinta-feira (5). Koch destacou que os varejistas gaúchos se orientam pelas matérias do JC e elogiou os cadernos especiais que são publicados no veículo de comunicação. "As agendas da Federação são pautadas com base nas informações do Jornal do Comércio", ressaltou.

Koch entregou uma placa a diretoria do Jornal do Comércio. O texto da homenagem menciona: "A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL/RS) parabeniza o Jornal do Comércio pelos seus 90 anos de exitosa história. Ao longo dessa trajetória, presta um serviço essencial ao nosso Estado, com credibilidade, imparcialidade e informações de qualidade. A FCDL/RS deseja sucesso continuado e cada vez maior ao Jornal do Comércio". O texto é assinado pelo presidente da Federação, Vitor Augusto Koch. Giovanni Tumelero agradeceu a homenagem e afirmou que o objetivo do JC é levar dados exclusivos para o mundo dos negócios, fomentando desta forma o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.

• LEIA MAIS: Eduardo Leite destaca trajetória empresarial e jornalística do JC



O Jornal do Comércio foi fundado em 25 de maio de 1933 por Jenor Cardoso Jarros e pela sua esposa Zaida Jayme Jarros. Começou como um informativo voltado aos atacadistas que atuavam em Porto Alegre, detalhando as cargas que chegavam ao porto da Capital. Gradativamente foi ampliando o noticiário até se consolidar como diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul. O JC completou 90 anos no dia 25 de maio e realizou uma solenidade na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) que reuniu sete ex-governadores (Yeda Crusius, Jair Soares, Pedro Simon, Germano Rigotto, José Ivo Sartori, Ranolfo Vieira Júnior e Olívio Dutra) e o atual chefe do Executivo, Eduardo Leite. O evento não teve as participações dos ex-governadores Antônio Britto, que mora nos Estados Unidos, Alceu Collares, adoentado, e Tarso Genro, que na época estava em viagem.