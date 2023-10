RMPA, Noroeste e Nordeste do RS tem aviso para perigo potencial de tempestade

A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), o Noroeste e Nordeste do Rio Grande do Sul estão na área de perigo potencial de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta é válido desde às 9h40min e segue até às 23h59min desta quarta-feira (4).

Os riscos potenciais desse alerta incluem chuva entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. O órgão acrescenta que há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Para a quinta-feira (5), o Rio Grande do Sul não aparece no radar de avisos meteorológicos do Inmet.