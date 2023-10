Fundação ensina mulheres a detectarem o câncer de mama precocemente

O diagnóstico precoce é essencial para as chances de tratamento e cura das pacientes com câncer de mama e, dessa forma, conhecer o próprio corpo pode fazer toda a diferença. A partir dos casos da doença na família (as avós morreram em decorrência de câncer de mama), a norte-americana Corrine Ellsworth Beaumont criou em 2014 a Fundação Know Your Lemons (KYL), que em português significa “Conheça seus limões”.

O objetivo é ensinar às mulheres quais são os sinais iniciais desse tipo de câncer, adotando uma linguagem visual de fácil compreensão, acessível a todos. Corrine utilizou como base os 12 sinais que podem indicar a existência da doença e escolheu limões no lugar de seios para explicar quais os indícios da doença. As ilustrações com limões facilitam a divulgação das campanhas em lugares onde mostrar imagens de seios esbarra em tabus culturais.

A orientação é feita por voluntárias, que levam as informações a mulheres em 60 países, entre eles o Brasil, em palestras presenciais e online. A fundação já formou mais de 800 educadores globais voluntários que dão aulas de saúde mamária. No País, a bióloga de Investigação com Doutoramento em Ciências da Saúde Raquel Rodrigues Peres se tornou a primeira educadora voluntária após fazer o curso online em 2020, ainda durante a pandemia.

O material desenvolvido pela fundação despertou o interesse pelo trabalho da KYL. “Achei as imagens de limões para explicar os sintomas do câncer de mama muito didáticas, bem explicativas, e até divertidas, alcançando todos os públicos. As mulheres são a maioria, mas 1% de todos os casos de câncer de mama são em homens. Sabemos que no Brasil temos muitas comunidades carentes, com muitas pessoas que não sabem ler, então usar imagens é algo muito interessante”, avalia.

Raquel já realizou palestras para mais de 400 mulheres em Campinas (SP), e conta que nenhuma delas sabia todos os 12 sinais. Ela traduziu os materiais explicativos da fundação para o português, já que o Brasil era um dos poucos países que não possuía a tradução no próprio idioma.

“Ao conhecer os 12 sinais que podem indicar esse sério problema de saúde e procurar atendimento médico o quanto antes, os exames físicos e laboratoriais por um médico treinado podem identificar os tumores em estágios iniciais, o que permite um tratamento muito menos invasivo e aumenta muito a chance de cura desse tipo de câncer. Estudos científicos já mostraram que a educação e diagnóstico precoce aumentam as chances de cura do câncer de mama”, ressalta a voluntária.

A KYL tem um site com orientações (www.knowyourlemons.org), onde é possível saber mais sobre o trabalho desenvolvido pela fundação, testar os conhecimentos sobre o câncer de mama, participar dos cursos para se tornar voluntária ou fazer doações. O app fornece informações como rastreador de períodos, guia de autoexame, calculadora de risco e mamografias.

Para se tornar voluntária da fundação, é necessário apenas saber inglês para acompanhar o curso e participar dos webinars mensais que a KYL organiza. Não é necessário ser da área da saúde, apesar de ajudar a entender melhor os conceitos do curso, porém os voluntários já preparados podem ajudar os novos colegas a compreenderem os pontos que não tiverem domínio.

Pelo menos outras brasileiras estão participando atualmente do treinamento, mas Raquel reforça a importância de mais pessoas se engajarem. “Ainda precisamos de muitas pessoas que possam nos ajudar nessa importante tarefa de transmitir conhecimento que pode salvar a vida de pessoas no nosso País”, afirma a bióloga.

Sinais de alerta para o câncer de mama

Retrações de pele e do mamilo que deixam a mama com aspecto de casca de laranja;

Secreção aquosa ou sanguinolenta pelo mamilo;

Vermelhidão da pele da mama;

Pequenos nódulos palpáveis nas axilas e/ou pescoço.

Inversão do mamilo;

Inchaço da mama;

Dor local;

Coceira frequente;

Formação de feridas;

Mudança no formato ou tamanho da mama;

Veia saliente;

Aparecimento de crostas no mamilo.

Fonte: Inca e Know Your Lemons