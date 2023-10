Outubro Rosa: IPE Saúde isenta cobrança de coparticipação em exames de mamografias

Usuários do IPE Saúde entre 40 a 75 anos não precisarão pagar a coparticipação em exames de mamografia durante este mês, quando ocorre o Outubro Rosa. A medida é uma das ações do governo do Rio Grande do Sul durante este mês, marcado pelas campanhas de conscientização sobre o câncer de mama. A ideia é incentivar a realização de exames regularmente, ampliando as chances de diagnóstico precoce e tratamento eficaz, essenciais para o tratamento e cura das pacientes. As informações são do governo do Estado.

A iniciativa é uma parceria com o Instituto da Mama do Rio Grande do sul (Imama) e ocorre pelo quarto ano consecutivo. Usuários do plano terão acesso facilitado aos exames de mamografia, sem qualquer custo adicional.



Os exames poderão ser agendados diretamente nas clínicas e hospitais credenciados ao IPE Saúde com apresentação de requisição de médico credenciado. Mais informações pode ser obtidas na Central de Atendimento (3288-1550) ou pelo site www.ipesaude.rs.gov.br.