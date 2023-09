Nível do Guaíba baixa, mas segue na cota de alerta

o nível do Guaíba, em Porto Alegre, recuou para 2,73m. Embora siga ainda acima da cota de alerta (2,5m), o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) avalia a possibilidade de abrir as comportas 3, 11 e 14 do muro da av Mauá. Parte dos portões que integram o sistema de proteção contra cheias no centro da cidade (P1, P2, P4 e P6) foram liberados na tarde desta quinta-feira Após chegar à marca de 3,18m na última quarta-feira (27), na manhã desta sexta-feira (29),. Embora siga ainda acima da cota de alerta (2,5m), o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) avalia a possibilidade de abrir as comportas 3, 11 e 14 do muro da av Mauá.

Desde o início de setembro deste ano, chuvas intensas atingem a Capital e boa parte do Estado. Porto Alegre teve, em setembro de 2023, o mês mais chuvoso desde 1916, quando se iniciaram as medições oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A medição aponta que choveu 413,8 milímetros até o dia 26. Ao mesmo tempo, a régua do Guaíba no Cais Mauá registrou, no pico deste mês de setembro, 3,18 metros, no dia 27, o maior nível desde 1941.